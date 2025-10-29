Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Ünal Coşkun ve Belediye Başkanı Özer Kasap, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Şehir stadında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin gösteri yaptığı programda, Kaymakam Coşkun, katılımcıların bayramını kutladı.

Coşkun, yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en değerli topraklara sahip Anadolu'nun binlerce yıl medeniyetlerin beşiği olduğunu, tarihe ve insanlığa yöne verdiğini söyledi.

Coşkun, "Bizler bugün bu bereketli topraklarda taşı, toprağı, insanıyla paha biçilemez bir hazineye sahip aziz vatanımızda yaşıyoruz. Bugün bu topraklarda bağımsızlığımızın, birliğimizin ve ebedi varlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.