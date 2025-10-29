Haberler

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Kaymakam Ünal Coşkun ve Belediye Başkanı Özer Kasap'ın katıldığı programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve öğrenci gösterileri gerçekleştirildi. Coşkun, Anadolu'nun tarihine ve Cumhuriyet'in değerine vurgu yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Ünal Coşkun ve Belediye Başkanı Özer Kasap, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Şehir stadında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin gösteri yaptığı programda, Kaymakam Coşkun, katılımcıların bayramını kutladı.

Coşkun, yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en değerli topraklara sahip Anadolu'nun binlerce yıl medeniyetlerin beşiği olduğunu, tarihe ve insanlığa yöne verdiğini söyledi.

Coşkun, "Bizler bugün bu bereketli topraklarda taşı, toprağı, insanıyla paha biçilemez bir hazineye sahip aziz vatanımızda yaşıyoruz. Bugün bu topraklarda bağımsızlığımızın, birliğimizin ve ebedi varlığımızın simgesi olan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlamanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

