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Beypazarı'nda çıkan yangınlar söndürüldü

Beypazarı'nda çıkan yangınlar söndürüldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde farklı noktalarda çıkan 10 yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü.

Beypazarı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, dün ilçenin değişik noktalarında çıkan 10 yangına müdahale etti.

Oymağaaç Mahallesi'ndeki bağlarda çıkan yangına, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Köylülerin de yardımıyla evlere sıçramadan söndürülen yangında yaralanan bir vatandaş da hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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