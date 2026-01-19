Haberler

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Uysal'dan Başsavcı Özen'e ziyaret

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Uysal'dan Başsavcı Özen'e ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yeni göreve başlayan Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret etti. Ziyarette ilçenin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, görevine ay başlayan Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret etti.

Ziyarette Özen ve Uysal, ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başsavcı Özen ziyaretten dolayı Uysal'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşanıyor

Evler, araçlar karlar altında kaldı! Artık üzerinde yürüyorlar
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Karar çıktı! Ronaldo, Juventus'tan 9.8 milyon daha alacak

Karar çıktı! Servetine servet katacak
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış

Uykucu Trump! Daha tam ayılmadan Macron'dan o haberi almış