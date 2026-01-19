Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Uysal'dan Başsavcı Özen'e ziyaret
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, yeni göreve başlayan Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen'i ziyaret etti. Ziyarette ilçenin durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette Özen ve Uysal, ilçe hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Başsavcı Özen ziyaretten dolayı Uysal'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel