Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'dan Kurban Bayramı Mesajı

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde huzur dolu nice bayramlar dileği ile hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.