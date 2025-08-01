Beypazarı Kaymakamı Coşkun Mahalle Ziyaretine Başladı

Beypazarı Kaymakamı Coşkun Mahalle Ziyaretine Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Kabalar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretle mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek onların taleplerini dinledi.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Coşkun, mahalle ziyaretlerine Kabalar Mahallesi'nden başladı.

Mahalle muhtarı Refik Bakır tarafından karşılanan Coşkun, mahallenin durumu ile ilgili bilgi aldı.

Coşkun, muhtar ve mahalle sakinlerinden talep ve önerilerini alarak, yapılacak işlerin takipçisi olacaklarını kaydetti.

???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü

Aldatan kocasını kafede bastı, ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı

Eşi tarafından öldürülen Sinem'in son paylaşımı yürekleri yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.