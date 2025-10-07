Haberler

Beypazarı Kaymakamı Coşkun'dan Halk Eğitimi Merkezi Ziyareti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı ve eğitimin önemini vurguladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü de hayat boyu öğrenmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Coşkun, incelemelerde bulunduğu merkezin faaliyetlerine ilişkin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Atilla Sevimli'den bilgi aldı.

Yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulunan Coşkun, merkezde görevli usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet etti.

Coşkun, eğitimin toplumun her kesimi için önemli olduğunu belirterek, "Halk Eğitimi Merkezlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik önemli bir eğitim kurumu olma özelliğini sürdürmektedir. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimize, öğretmenlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ise hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Halk Eğitimi Merkezinin yürüttüğü çalışmaların ilçeye büyük katkı sunduğunun altını çizdi.

Sevimli de her yaştan bireye kişisel gelişim ve mesleki beceri kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

