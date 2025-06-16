Beypazarı Jandarma Komutanlığı, Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Beypazarı Jandarma Komutanlığı, Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ve ekibi, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz, Jandarma'nın ülke için önemini vurgulayarak teşkilat çalışanlarına başarılar diledi.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz ve personeller, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Vedat Yılmaz, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Ülkenin göz bebeği olan ve iki asra yakın geçmişi bulunan jandarma teşkilatının ülkenin mihenk taşlarından biri olduğuna değinen Kaymakam Vedat Yılmaz, "Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliği için görev yapan teşkilat çalışanlarına kolaylıklar, dilerken, bir kez daha kuruluş yıl dönümlerini tebrik eder, kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.

Ziyarette, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Berkay Bakkal, Astsubay Üstçavuş Zeliha Ceylan Çakır da yer aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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