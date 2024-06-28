Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, market ve bakkallardaki denetimlerinde ürünlerin kontrollerini gerçekleştirdi.

İlçe genelinde 3 iş yerinde açıkta satılan ürünlere raflardan alınarak imha edildi.

Ekipler, yaz aylarında bazı ürünlerin açıkta satışına izin verilmediği, buzdolabında saklanması ya da muhafaza edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Bazı iş yerlerinde bazı ürünlerden alınan numuneler analiz edilmek üzere laboratuvara gönderilecek.