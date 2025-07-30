Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Süsün Atandı

Beypazarı İlçe Müftülüğüne Mehmet Süsün Atandı
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Ahmet İnceler'in emekli olmasıyla Beypazarı ilçe müftülüğüne atanan Mehmet Süsün, hac görevini tamamlayarak görevine başladı. Daha önce Ordu'nun Perşembe ilçesinde görev yapıyordu.

Beypazarı ilçe müftülüğüne atanan Mehmet Süsün görevine başladı.

Ahmet İnceler'in emekliğinin ardından ilçe müftülüğü görevine atanan Süsün, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderildiği hac görevinin ardından ilçeye geldi.

Daha önce Ordu'nun Perşembe ilçesinde görevini sürdüren Süsün, ilçe müftülüğü görevine başladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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