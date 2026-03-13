Beypazarı Halk Eğitimi Merkezinden tatlı yapım kursu

Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde (HEM), tatlı yapım kursu açıldığı bildirildi.

Beypazarı HEM Müdürü Atilla Sevimli, yaptığı açıklamada, özel günlerde ve bayramlara tatlı ve baklavaların yapılması konusunda kursiyerlerin bilgilendirildiğini söyledi.

HEM olarak ramazan öncesinde açtıkları tatlı kursunun oldukça ilgi gördüğünü dile getiren Sevimli, şunları kaydetti:

"Kursumuz, usta öğretici Muradiye Çalışkan tarafından veriliyor. Kursiyerlere tatlı yapımı, baklava yapımı, sarım burma yapımı gibi çeşitler için bilgilendirme yapıldı. Eğitimde baklavanın hamur hazırlığından şerbetine kadar tüm aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Geleneksel Türk mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan baklavanın inceliklerini öğrenen kursiyerler, hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de keyifli anlar yaşadı."

???????