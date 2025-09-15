Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde Yeni Kurslar Açılıyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde mevcut kurslara ilaveten yeni kursların açılması planlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevilli, yaptığı yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim döneminde merkez binada ahşap baskı ve okuma yazma kursu açtıklarını belirtti.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde görev talep eden usta öğreticilerin değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda kursu önümüzdeki günlerde açacaklarını aktaran Sevilli, merkez binada, ipek ve kilim dokuma, makine nakışı gibi başlatılan kursların devam ettiğini ifade etti.