Haberler

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde Yeni Kurslar Açılıyor

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde Yeni Kurslar Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi, yeni eğitim öğretim döneminde ahşap baskı ve okuma yazma kurslarının yanı sıra ipek ve kilim dokuma ile makine nakışı gibi mevcut kursları da sürdürüyor.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde mevcut kurslara ilaveten yeni kursların açılması planlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevilli, yaptığı yazılı açıklamasında, yeni eğitim öğretim döneminde merkez binada ahşap baskı ve okuma yazma kursu açtıklarını belirtti.

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi'nde görev talep eden usta öğreticilerin değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte çok sayıda kursu önümüzdeki günlerde açacaklarını aktaran Sevilli, merkez binada, ipek ve kilim dokuma, makine nakışı gibi başlatılan kursların devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.