Haberler

Beypazarı'nda muhtarlara sosyal hizmet semineri verildi

Beypazarı'nda muhtarlara sosyal hizmet semineri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 3 ilçede muhtarlara yönelik seminer düzenleyerek merkezin çalışmalarını ve evlenecek gençlere sağlanan destekleri tanıttı.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 3 ilçede muhtarlara seminer verildi.

Merkezin müdür vekili Nesrin Demir tarafından Beypazarı, Güdül ve Nallıhan'da muhtarlara, merkezin çalışmaları ve evlenecek gençlere yönelik destekler tanıtıldı.

Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vatandaşlara yönelik hizmetlerinin tanıtımlarının yaygınlaştırılması amacıyla muhtarları bilgilendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezinin birçok alanda yeni çalışmalarının bulunduğunu aktaran Demir, uzman psikologlar tarafından da danışanlara destek sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti

Putin'i eleştirmenin bedelini canıyla ödedi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devinden Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu

Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı belli oldu
Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Bungalov tatili kabusa döndü! Küçük çocuğun durumu ağır
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Jhon Duran için resmi açıklama geldi!
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi