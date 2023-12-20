Beypazarı Fen Lisesi Öğrencileri Kaymakamı Ziyaret Etti

Beypazarı ilçesinde Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileri, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları 'Beypazarı'nda Yazım Projesi' hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Yılmaz, Türkçe'nin doğru kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Beypazarı ilçesinde Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencileri, Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Okul müdür başyardımcısı Adil Göçmen, edebiyat öğretmenleri Ömür Yalçın ve Hüseyin Uysal, öğrencilerle Kaymakam Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları "Beypazarı'nda Yazım Projesi" hakkında Yılmaz'a bilgi verdi.

Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Yılmaz, Türkçe'nin hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de ilçe genelinde doğru kullanılmasında farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.