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Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Ebeleri Ziyaret Etti

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Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Başkaya, Ebeler Haftası dolayısıyla hastanede görevli ebeleri ziyaret etti. Başkaya, ebelerin görev yaptığı servise giderek Ebeler Haftasını kutladı ve çalışmalarında başarı dileyerek teşekkür etti.

Beypazarı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Başkaya, Ebeler Haftası dolayısıyla hastanede görevli ebeleri ziyaret etti.

Başhemşire Yasemin Taşcıoğlu ile ebelerin görev yaptığı servise gelen Başkaya, Ebeler Haftasını kutladı.

Başkaya ebelere çalışmalarında başarı dileyerek, emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Devlet Hastanesi Ebeler Haftası Sağlık Güncel Haberler

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