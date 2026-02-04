Haberler

Beypazarı Devlet Hastanesi geçen yıl 400 bin hastaya hizmet verdi

Beypazarı Devlet Hastanesi, 2025 yılında 400 bine yakın hastaya poliklinik hizmeti sundu. 100 yatak kapasiteli hastanede 40 uzman ve 3 pratisyen hekim görev yaparken, toplamda 5 bin cerrahi operasyon gerçekleştirildi.

40 uzman, 3 pratisyen hekim bulunan hastanede 4 diş hekimi görev yapıyor. 100 Yatak kapasiteli hastanede 2025 yılında 400 bine yakın poliklinik hizmeti verildi. Ayrıca 5 bin kadar cerrahi operasyon yapıldı.

Hastanenin diyaliz ünitesinde 35 hastaya da diyaliz uygulaması yapılıyor. Bu hastalar duruma göre haftada 2 veya kez 3 diyalize bağlanıyor.

Hastanede 4 operatör hekim branşlarıyla ilgili olarak 4 değişik ameliyat odasında, cerrahi operasyonda bulunabiliyor. Göz ameliyatları da sadece göz hekimlerine ayrılmış amaliyathanede yapılıyor.

Beypazarı Devlet Hastanesinde günlük olarak tüm hekimlerin ortalama 1500 hastaya poliklinik hizmeti verdiği, hafta sonları ise acil serviste 400 dolayında hastaya müdahale edildiği öğrenildi.

Hastanenin Beypazarı'nın yanı sıra zaman zaman çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
