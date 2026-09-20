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Beypazarı'da fenalaşan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

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Beypazarı'da fenalaşan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi
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Beypazarı'da evinde fenalaşan 71 yaşındaki kadın, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Beypazarı ilçesinde evinde fenalaşan kadın, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Evinde fenalaşan Fatma S. (71), Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Çağrılan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansına taşınan hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanın yakınları, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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