Beypazarı'da fenalaşan 71 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beypazarı ilçesinde evinde fenalaşan kadın, ambulans helikopterle Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Evinde fenalaşan Fatma S. (71), Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Çağrılan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansına taşınan hasta, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanın yakınları, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA