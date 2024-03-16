Beypazarı Belediyesi Ramazan Eğlenceleri Başladı
Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinliklerinin ilki Pazar Pazarı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Hacivat Karagöz gösterisi, illüzyon, skeçler ve Seğmen gösterisi yapıldı. Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.
Beypazarı Belediyesinin ramazan eğlencelerinin ilki gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinliklerinin ilki Pazar Pazarı'nda düzenlendi.
Etkinlikte Hacivat Karagöz gösterisi, illüzyon, skeçler ve Seğmen gösterisi yapıldı. Çocuklara gösteriler süresince pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.
Gösterinin ikincisi, Ayvaşık Mahallesi'ndeki pazar alanında yapılacak.