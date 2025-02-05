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Beypazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı

Beypazarı Belediyesi'nden Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı
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Beypazarı Belediyesi, kış günlerinde vatandaşlara sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, pazarda ve hayvan pazarında stant kurarak herkese ücretsiz çorba ikram ediyor.

Beypazarı Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara çorba dağıtımını sürdürüyor.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ve Canlı Hayvan Pazarında kurulan stantlarda, sabah saatlerinde pazara ve hayvan pazarına gelen herkese ücretsiz sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Sosyal dayanışma projeleri kapsamında dağıtımın devam edeceği belirtildi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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