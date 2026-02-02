Beypazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
Beypazarı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçede vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, bu özel günde halkın manevi atmosferini paylaşarak kandilini kutladı.
Beypazarı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.
Belediye görevlileri, ilçenin merkezinde simit dağıtarak halkın kandilini kutladı.
Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, AA muhabirine, kandilin manevi atmosferi dolayısıyla halka kandil simidi dağıttıklarını belirtti.
Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği bu gecede vatandaşların kandilini kutlayan Kasap, "İslam aleminin ve ilçe halkının Berat Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel