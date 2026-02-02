Haberler

Beypazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı

Beypazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ilçede vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, bu özel günde halkın manevi atmosferini paylaşarak kandilini kutladı.

Beypazarı Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Belediye görevlileri, ilçenin merkezinde simit dağıtarak halkın kandilini kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, AA muhabirine, kandilin manevi atmosferi dolayısıyla halka kandil simidi dağıttıklarını belirtti.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği bu gecede vatandaşların kandilini kutlayan Kasap, "İslam aleminin ve ilçe halkının Berat Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi

Fenerbahçe, yeni yıldızını sağlık kontrollerinden geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
İki ABD Başkanı'nın Jeffrey Epstein bağlantısı mercek altında

Trump gizlese de mide bulandıran belgeler ortalığa saçılıyor
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi