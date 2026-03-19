Beypazarı sokaklarında bayram temizliği yapıldı

Beypazarı Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde ilçe merkezindeki çarşı ve sokaklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirerek bölgeyi bayrama hazırlıyor. Belediye Başkanı Özer Kasap, yoğunluk beklentisi nedeniyle temizlik çalışmalarına öncelik verdiklerini açıkladı.

Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, yaklaşan bayram öncesinde ilçe merkezindeki çarşı ve sokakların yıkayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin Bankalar Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Demirciler Sokak ve Alaettin Sokak'ta gece saatlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirerek bölgeyi bayrama hazır hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, bayram süresince ilçede yoğunluk beklediklerini aktararak, bu nedenle temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

Kasap, Beypazarı'nın turizm açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, yerli ve yabancı turistlerin tarihi sokaklarda temiz ve düzenli bir ortamda gezebilmeleri için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
