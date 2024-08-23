Beypazarı Belediyesi Mahallelerde Demir Korkuluk Çalışması Yapıyor

Beypazarı Belediyesinin mahallelerde demir korkuluk çalışması yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan demir korkulukların bakım onarımını gerçekleştiriyor, bazı yerlerde yenilerini ekleyerek daha sağlam hale getiriyor.

Yüksek duvar üzerlerinde ya da yol kenarlarında tehlike arz eden alanlara yerleştirilen korkulukların, özellikle kış mevsiminde vatandaşların kayarak düşmemelerinin önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.