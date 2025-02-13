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Beypazarı Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Temizlik Hizmeti Sunuyor

Beypazarı Belediyesi İhtiyaç Sahibi Ailelere Temizlik Hizmeti Sunuyor
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Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temizlik hizmeti götürerek sosyal belediyecilik ilkesine göre hareket ettiklerini açıkladı.

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine temizlik hizmeti götürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çeken vatandaşların evlerine giderek ev temizliği ile kişisel bakımlarını yapıyor.

Belediye Başkanı Özer Kasap, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirterek, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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