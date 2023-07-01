Beypazarı Belediye Başkanı Şehit Babasını Ziyaret Etti

Beypazarı Belediye Başkanı şehit babası Ali Çağlayan'ı bağ evinde ziyaret etti.

İlçede ev ve şehit ailesi ziyaretlerine bu bayramda da ağırlık verdiklerine değinen Tuncer Kaplan, "Her defasında şehitlik ve şehit ailelerini ziyaretinde oldukça hüzünleniyorum. Ülkemizin bölünmemesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Şehit yakını ziyaretine AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Emniyet Müdürü Metin Demirci, Kaymakamlık S.Y.D Vakfı Müdürü Alaettin Biçen de katıldı.