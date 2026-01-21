Haberler

Beypazarı Belediyesinden çocuklara karne hediyesi

Beypazarı Belediyesinden çocuklara karne hediyesi
Güncelleme:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, çocuklara karne hediyesi olarak sinema bileti dağıtarak yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yapmalarını sağladı. Ayrıca, Türk bayrağı hediye etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, çocuklara karne hediyesi olarak sinema bileti verdi.

Kasap, karnesiyle belediyeye gelen çocukları makamında kabul etti.

Çocukların karnelerini inceleyen ve tebrik eden Kasap, öğrencilere karne hediyesi olarak sinema bileti verdi.

Kasap, çocukların yarıyıl tatiline keyifli bir başlangıç yapmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösteren Özer, öğrencilere Türk bayrağı da hediye etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
