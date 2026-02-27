Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, iftarda muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, iftar programında muhtarlar ve Sivil Koplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

Tarihi Taş Mektep'te düzenlenen programda konuşan Kasap, amaçlarının birlik ve beraberliklerini devam ettirmek olduğunu söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Kasap, "Daha önce de muhtarlarla bir araya geldik. Muhtarlarımız, köylerin sıkıntılarını dile getirdiler. Biz de hepsini not aldık. İnşaallah aldığımız notlarımızı 2026 yılında hayata geçireceğiz. Belki eksikliklerimiz olabilir ama onları da tamamlayacağız. Yapılacak ihale sonrasında köylerin işlerini de çözmüş olacağız. Allah bu mübarek rahmet ve bereket ayında, tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Rabbim bayrama erişmeyi bizlere nasip eylesin." diye konuştu.

Programa, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.