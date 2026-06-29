Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan Çin Büyükelçisi Xuebin'e ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i büyükelçilik binasında ziyaret etti.

Ziyarette, Beypazarı'nın tarihi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli ele alınarak ilçenin uluslararası alanda tanıtımı için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Büyükelçilik anı defterini imzalayan Belediye Başkanı Özer Kasap, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi Xuebin'e Beypazarı'nın tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi vererek kendisini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Talebimize oldukça olumlu yaklaştılar. Uluslararası arenada Beypazarı'nın kültür ve turizm odaklı tanıtımına büyük önem veriyoruz. Sayın Büyükelçinin ilçemizi ziyareti bu hedefe önemli bir katkı sunacaktır. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim."