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Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan Çin Büyükelçisi Xuebin'e ziyaret

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan Çin Büyükelçisi Xuebin'e ziyaret
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Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i ziyaret ederek ilçenin tarihi, kültürel mirası ve turizm potansiyelini ele aldı. Görüşmede, Beypazarı'nın uluslararası tanıtımı için iş birliği adımları değerlendirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i büyükelçilik binasında ziyaret etti.

Ziyarette, Beypazarı'nın tarihi, kültürel mirası ve turizm potansiyeli ele alınarak ilçenin uluslararası alanda tanıtımı için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Büyükelçilik anı defterini imzalayan Belediye Başkanı Özer Kasap, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Büyükelçi Xuebin'e Beypazarı'nın tarihi ve turistik değerleri hakkında bilgi vererek kendisini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik. Talebimize oldukça olumlu yaklaştılar. Uluslararası arenada Beypazarı'nın kültür ve turizm odaklı tanıtımına büyük önem veriyoruz. Sayın Büyükelçinin ilçemizi ziyareti bu hedefe önemli bir katkı sunacaktır. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGözde Kaya:

Insanlar çok dramatikleştiriyo bu tür haberler. Sadece iki yönetici birbirini ziyaret ediyo işte, büyük bir olay yok. Beypazarı güzel yer işte, turizmi desteklemek normal bir şey.

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Haber YorumlarıFerhan Yasar:

ama niye şimdi çin büyükelçisine gittiler ya? bir sebebi vardır herhalde.. turizm deseler de biraz garip timing gibi geldi bana ngl ??

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Haber YorumlarıFatih Şimşek:

Neden 'ziyaret' diye yazıldı başlıkta? Resmi bir görüşme yani. Kelime seçimi çok yanlış. Haber yazarı daha dikkatli olmalı.

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