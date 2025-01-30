Beypazarı Aile Yaşam Merkezinde Öğrencilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler için 'sıvı azot' konulu bir sunum yapıldı. Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, tatil döneminde öğrencilere keyifli vakit geçirmeleri amacıyla programlar düzenlediklerini ifade etti.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezinde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Merkez salonunda ücretsiz gerçekleştirilen programda, "sıvı azot" konulu sunum yapıldı.
Öğrenciler, sunum yapan eğitmene merak ettikleri soruları da yöneltti.
Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, öğrencilerin tatilde hoşça vakit geçirmeleri amacıyla programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel