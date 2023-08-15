Beyoğlu ve Kağıthane'de 1086 konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'un Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde 1086 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'un Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde 1086 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un dört bir yanındaki riskli yapılar dönüştürülmeye, vatandaşların sağlam ve güvenli konutlarına kavuşturulmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Yahya Kemal Mahallesi'nde 688 konut ile Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerindeki 398 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkedeki sağlıksız yapı stokunu yenilemek ve vatandaşlara güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Özhaseki, İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığımız toplam 1086 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız, İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz."

Beyoğlu ve Kağıthane'de kentsel dönüşümle yeni, sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan vatandaşlar, projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.