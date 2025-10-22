Beyoğlu'ndaki Korku Evinde Kadın Çalışan Tarafından Darbedildi

Beyoğlu'nda "korku evi" olarak faaliyet gösteren iş yerinde bir kadının çalışan tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de Katip Çelebi Mahallesi'ndeki korku evinde M.G'nin, iş yeri çalışanı tarafından darbedilerek yaralandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışan B.T'nin M.G'nin ense ve boğaz kısmına müdahalede bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınarak hakkında "kasten yaralama" suçundan işlem yapılan şüpheli B.T, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin kadını darbetmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.