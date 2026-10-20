Beyoğlu'ndaki 2018 cinayetinde cezaları kesinleşen 2 kardeş yakalandı

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BEYOĞLU'nda 2018 yılında dükkan tahliyesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili cezaları kesinleşen 2 kardeş yakalandı. Aydın K.'nın 25 yıl, kardeşi Yavuz K.'nın ise 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda 2018 yılında restoran sahibi ile işletmeci arasında dükkanın tahliyesi nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Tarık Durucan hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayın ardından yargılanan Aydın K. ve Yavuz K.'nın aldıkları hapis cezaları kesinleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları kapsamında, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı aranma kaydı bulunan Aydın K.'nın adresi tespit edildi. 'Kasten öldürme', 'basit yaralama', 'tefecilik' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan Aydın K., Esenyurt'ta yakalandı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 2 ayrı aranma kaydı bulunan Yavuz K. ise Eyüpsultan'da yakalandı. Gözaltına alınan Yavuz K., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı