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Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda yankesicilik yöntemiyle telefon çalan şüpheli tutuklandı
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Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilip yakalandı ve tutuklandı.

BEYOĞLU'nda sokakta yürüyen kişinin yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilerek yakalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda meydana gelen yankesicilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 14 Haziran 2026 tarihinde Tomtom Mahallesi'nde sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin A.D. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli, 16 Haziran'da Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Yankesicilik' suçundan adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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