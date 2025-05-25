Beyoğlu'nda Yangın: İki Kişi İtfaiye tarafından Kurtarıldı

BEYOĞLU'nda 6 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangında, binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi Kamer Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 6 katlı bir binanın 2'nci katındaki bina boşluğunda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle, binanın üst katlarında 2 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Binada mahsur kalan 2 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.