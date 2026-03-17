Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi

Beyoğlu'nda bir binanın giriş katında çıkan yangında, dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi. Yangın sonrası 3 kişi tahliye edilirken, diğer hastaların sağlık durumları iyileşti.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dairede bulunan biri bebek 3 kişi tahliye edildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Dumandan etkilenen ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı evde çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
