BEYOĞLU'NDA ÇIKAN YANGINDA 2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi kurtarılırken 2 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebek, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Ufak Köprü Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri ve mahallenin yardımıyla evde bulunan biri kadın iki kişi yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede 2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı