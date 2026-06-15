Haberler

Beyoğlu'nda 1 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda çıkan tartışmada bir kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralanan Y.B.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Beyoğlu'nda, çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran gecesi Kadımehmet Efendi Mahallesi'nde meydana gelen tartışmada 1 kişinin silahla yaralandığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.

Silahla yaralanan Y.B'nin (50) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü belirlendi.

Olayın Y.B'nin kızının eski erkek arkadaşı A.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Küçük Piyale Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Avrupa'nın aradığı kilit isim Türkiye'ye girişte yakalandı: Sahte pasaport planı İstanbul Havalimanı'nda bozuldu

Ege'deki kaçakçılık ağının kilit ismi İstanbul'da ele geçti
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor