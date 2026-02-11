Beyoğlu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Şişhane mevkisinde ilerleyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek aracını durduran sürücü ile çevredeki bazı vatandaşlar, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.