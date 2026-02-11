Haberler

Beyoğlu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Şişhane mevkisinde ilerleyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark ederek aracını durduran sürücü ile çevredeki bazı vatandaşlar, alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. ???????

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
