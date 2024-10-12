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Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görev yapan polis memuru, arkasından yaklaşan bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı. Şahsın, şizofren hastası olduğu iddia edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda sabit noktada gören yapan polis memuru, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 10.50 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde sabit noktası görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından bir şüpheli yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

KOŞARAK KAÇTI

Saldırgan ardından koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan; olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırganı yakaladığı bilgisine ulaşıldı. Saldırganın şizofren hastası olduğu iddia edildi. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi Politika Güvenlik 3-sayfa Beyoğlu Güncel Polis Suç

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Yorumlar (13)

Yasin ŞİMŞEK:

Sokaklar güvenli değil

52
0
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Ahmet Çakır:

a.g çocğu

45
1
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Murat Bayraktar:

Allah c.c yardımcımız olsun ülke olarak.inşallh acil şifalar verir polisimiz3.bu ara biseyler oluyo ama hakkımızda hayırlisi

37
1
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Feyzullah Öztürk:

Kesin öyledir Hep aynı palavra

27
2
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Nur Zo:

Böylesini neden halkın arasına bırakırlar

24
0
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Fethi Çevik:

Memleket şizofren olmuş Acil önlem alınması gerekiyor şehir girişinde çıkışında arama noktaları çok şey ifade etmiyor sadece araç kuyrukları oluyor

17
1
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Tarık Avsar:

Kafayı yemişler sıyormışlar artık nedir bu

18
0
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gürcan kandemir:

Yüce devletimizin işine karışılmaz ama artık sabır kalmadı toplumdaki pisliklerin yok edilmesi gerekmekte. Zehirli iğne idam fark etmez bir çözüm bulun artık. İnsanımıza yazık günah bu ne ya illa canlar mı yanması lazım.

14
1
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Ümit Onur:

Millet deliye hasret biz akıllıya... Sen bizi koru yarabbi...

12
1
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Selahattin Gurbuz:

Onunla birlikte anne ve babayıda alıcak sın cocuk sıkıntılı ise tek dışarı cıkmayacak yada cıkartmayacksın

9
0
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