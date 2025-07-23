Beyoğlu'nda büfede patlama meydana geldi

Beyoğlu'nda büfede patlama meydana geldi
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Beyoğlu'nda büfede patlama meydana geldi
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İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın zemin katında yer alan büfede patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Patlamada ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BÜFEDE PATLAMA MEYDANA GELDİ

Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binanın zemin katındaki büfede henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından binada çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda büfede patlama meydana geldi

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Üflesen zaten hepsi çökecek antika binalar çoğu

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Haber YorumlarıDeniz:

Ya rabbi icimizdeki beyinsizler yuzunden bizi helak etme

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ben Almanya’yı gördüm adamları bu konuda örnek alabiliriz. Aslında bu çok zor bi anda olacak bir şey degıl ama bir yerden başlamak gerek. Almanya’da binların çoğu 50-80 yıl arasında, bir çoğu 2. Dünya savaşından sonra yapılan yapılar. Adamlar genelde 2,3 katlı binalar yapmış. Halbuki Almanya’nın yüz ölçümü bizim yarımız kadar. Başımıza gelen şeylerden ders almıyoruz. Kırsallara yerleşin, şehrin ortasında durmayın. İmkanı olanlar böyle yapsın, imkanı olmayanın vay haline.

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Türkiye’nin yüz ölçümü çok büyük. Benim tavsiyem binaların üst üste, dip dibe değil de yayılmasından yanadır. Binalar en fazla 3 katlı olsun ve yine binaların arasında mesafe bulunsun. Aksi taktirde deprem, yangın ve böyle patlama gibi nedenlerden dolayı insanlar hem can hemde mal kaybına uğruyor. İmkanı olanlar ellerinden geldiğince daha kırsal alanlarda yaşasın. Türkiye’nin yüz ölçümü ufakmış gibi şehri sadece bir alana toplamışlar. Bu bütün şehirlerde böyle.

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

dandik haberlere yorum açılıyor esas yorum yazılacak yerler kapalı sizde haklısınız kardeşim malum gidilecek yer belli

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