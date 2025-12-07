Haberler

Beyoğlu'nda park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Güncelleme:
Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağış sonrası park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.

Beyoğlu'nda park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Keçeci Piri Mahallesi Okçular Sokak'ta yağışın ardından 34 EP 6183 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yıkılan ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
