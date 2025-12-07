Beyoğlu'nda park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yağış sonrası park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı.
Keçeci Piri Mahallesi Okçular Sokak'ta yağışın ardından 34 EP 6183 plakalı otomobilin üzerine ağaç devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis sokağı trafiğe kapatıp güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yıkılan ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel