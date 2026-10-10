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Beyoğlu'nda otomobil taksiye arkadan çarptı, otomobilde sıkışan 3 kişi kurtarıldı

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Beyoğlu'nda otomobil taksiye arkadan çarptı, otomobilde sıkışan 3 kişi kurtarıldı
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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda otomobilin taksiye arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan taksi park halindeki 2 otomobile, otomobil ise kamyonetin altına girdi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda otomobilin taksiye çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki 14 ANC 411 plakalı otomobil, 34 TJE 52 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
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