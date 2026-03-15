Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

İstanbul Beyoğlu'ndaki metruk binanın en üst katındaki boş dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan, eşiyle son anda evden çıkarak kurtuldu. Yaşadıklarını anlatan Özkan, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" dedi.

  • İstanbul Beyoğlu'nda 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş dairede yangın çıktı.
  • Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, yangın sırasında evde bulunarak kedilerini alıp eşiyle evden çıktı.
  • Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra dairede soğutma çalışması yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

"BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK"

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
