Beyoğlu'nda Metro İnşaatında Kazaya İlişkin İki Kişi Tutuklama Talebi

Güncelleme:
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele devrilmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, beş işçi yaralandı. Olayla ilgili taşeron firma sahibi ve şantiye şefi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ayşe GÜREL/- BEYOĞLU'nda metro inşaatındaki çalışma sırasında iskele devrildi. Kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 5 işçi yaralandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron şirketin sahibi ve şantiye şefi 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Olay, Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi'nde devam eden metro inşaatında meydana geldi. M7 metro çalışması sırasında - 6'ncı katta iskele devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Selahattin Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yapılan kontrollerde kazada yaralanan işçilerden M.G.'nin kemik kırığı oluşacak şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşemez nitelikte, mağdur C.G.'nin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilir nitelikte, mağdur S.E.'nin ise kemik kırığı oluşacak, basit tıbbi müdahale ile iyileşemez ve hayati tehlike teşkil etmeyecek şekilde yaralandığı tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca atanan uzman bilirkişi tarafından hazırlanan 16 Ekim 2025 tarihli kusur raporuna göre, meydana gelen kazanın oluşumunda taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi ve yetkilisi B.Ç. ile aynı şirkette şantiye şefi olarak görev yapan O.Ç.'nin asli kusurlu olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Selahattin Erdoğan ve yaralanan 4 kişinin ise tali kusurlu oldukları tespit edildi.

ŞANTİYE ŞEFİ VE ŞİRKET SAHİBİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında taşeron firma BMA Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Limited Şirketi sahibi B.Ç. ile aynı şirketin şantiye şefi O.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

