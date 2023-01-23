BEYOĞLU'NDA KİLİSENİN LOJMAN KISMINDA YANGIN ÇIKTI, MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI (3)
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BEYOĞLU'nda, Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın çıktı.
VALİLİK'TEN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.45 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel