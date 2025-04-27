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Beyoğlu'nda Döner Bıçağıyla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda Döner Bıçağıyla Yaralama Olayında Şüpheli Tutuklandı
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Beyoğlu'ndaki bir müzikholde tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan 51 yaşındaki şüpheli, adli işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralanan M.Ç. hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

Beyoğlu'nda tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hüseyinağa Mahallesi'nde müzikhol olarak faaliyet gösteren işletmede bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, elinden yaralandığı belirlenen M.Ç'nin (59) hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Z.K'yi (51) olayda kullandığı döner bıçağıyla birlikte yakaladı. Araştırmada, zanlının alkolün etkisiyle yaşanan tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, elinde döner bıçağı bulunan zanlının çevredekiler tarafından ikna edilmeye çalışıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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