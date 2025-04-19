Beyoğlu'nda CHP İzinsiz Gösteri Yaptı, Polisle Arbede Yaşandı

CHP İstanbul İl Başkanlığınca Beyoğlu'nda yapılmak istenen izinsiz gösteri nedeniyle polis ile grup arasında arbede yaşandı.

Tünel'den Taksim'e yapılmak istenen izinsiz yürüyüş dolayısıyla emniyet ekipleri çevrede barikatlarla geniş güvenlik önlemi aldı.

Tünel'de toplanan kalabalık uyarılara rağmen dağılmayarak polis barikatını aşmak isteyince, ekipler engellemede bulundu.

Grupta bulunan bazı kişiler polislere su şişesi fırlatırken, dağılmayan kalabalık ile ekipler arasında arbede yaşandı.

Kalabalığa sık sık sözlü uyarıda bulunan ekipler, dağılmamakta direnen göstericilere müdahale etti.

Oturma eylemi yapıldı

Daha sonra grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarını kınamak için toplandıklarını belirterek, anayasal haklarını kullanmalarının engellendiğini öne sürdü.

Çelik, yürüyüşü engelleyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Gazze'deki zulmün 7 Ekim'den bu yana giderek arttığını belirten Çelik, "Bu katliam, kundaktaki bebeklerin can verdiği bir katliam. Bu katliam, insanlık suçlarının işlendiği bir katliam. Katliamın faili İsrail, sırtını sıvazlayanlar ise emperyalist güçlerdir. Biz onların derdini çok iyi biliyoruz, onların derdi Orta Doğu'yu kana bulamak." dedi.

Açıklama sonrası Çelik, bir grup parti yöneticisi ve partili oturma eylemi yaptı.

Yarım saat süren eylemin ardından göstericiler dağılmaya başladı.