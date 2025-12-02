Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Beyoğlu'nda polisinin şüphe üzerine takibe alarak cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladığı zanlı, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Şüpheli, bir süre sonra bir apartman önündeki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada zanlı, B Bölge Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli A.M. (35) emniyete götürülürken, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.