Haberler

Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda polisinin şüphe üzerine takibe alarak cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladığı zanlı, tutuklandı.

Beyoğlu'nda polisinin şüphe üzerine takibe alarak cep telefonu hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladığı zanlı, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Şüpheli, bir süre sonra bir apartman önündeki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada zanlı, B Bölge Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli A.M. (35) emniyete götürülürken, çalınan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "açıktan hırsızlık" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
AK Partili Tayyar: Öcalan duvara tosladı

AK Partili isimden gündem yaratacak çıkış: Öcalan fena duvara tosladı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Derbiye damga vurdu! Türkiye'nin konuştuğu pozisyon dünya gündeminde

Derbiye damga vuran o pozisyon dünya gündeminde
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Ünlü oyuncu hamileliğini tül elbisesiyle kırmızı halıda duyurdu

Ünlü oyuncunun tül elbisesiyle verdiği haber geceye damga vurdu
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.