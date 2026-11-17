Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beyoğlu'nda şüphe üzerine durdurulan aracın ön çamurluk kısmına gizlenmiş bölmede 52 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokak'ta şüpheli hareketlerde bulunan bir kişinin aracı durduruldu.

Araçta narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada, ön çamurluk kısmında gizlenmiş bölmede satışa hazır halde 52 gram uyuşturucu bulundu. Aramada ayrıca 27 bin 510 lira, cep telefonu ve 2 SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.Y. (20) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA