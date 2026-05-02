Beyoğlu'nda 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü kömürlükte yakalandı

Beyoğlu'nda, çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, bir binanın kömürlüğünde yakalandı.

Beyoğlu'nda, çeşitli suçlardan 64 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, bir binanın kömürlüğünde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, farklı yıllarda "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 64 yıl hapis cezası bulunan ve 25 suçtan aranma kaydı olan E.P'yi, Beyoğlu'ndaki bir binanın kömürlüğünde saklanırken yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
