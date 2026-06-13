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Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Beyoğlu Gümüşsuyu'nda baca tamiri sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda hasar oluştu.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde en üst katı restoran olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında baca tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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