Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Beyoğlu Gümüşsuyu'nda baca tamiri sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda hasar oluştu.
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde en üst katı restoran olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında baca tamiri yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog