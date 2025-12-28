Haberler

Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında birinci kattaki dairede patlayan çakmak gazları nedeniyle dış cephe duvarı çökerken, üst katlarda bulunan 2 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, dairedeki çakmak gazlarının patlaması nedeniyle dairenin dış cephe duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Üst katlarda bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
